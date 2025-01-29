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29 січня 2025, 14:02

На Волині викрили підпільну тютюнову фабрику і знайшли близько 12 тисяч пачок цигарок

29 січня 2025, 14:02
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фото: ДПСУ
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У Волинській області прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ викрили групу осіб, яка організувала та налагодила у прикордонні лінію з виробництва та реалізації контрафактних тютюнових виробів у регіоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники у власних підсобних господарствах у Камінь-Каширському районі облаштували підпільні цехи з незаконного виробництва сигарет несертифікованих марок. Сировину "підприємці" замовляли через пошту.

В результаті обшуків у помешканнях фігурантів, складах і транспортних засобах було вилучено 7 станків для виробництва тютюнової продукції, близько 12 тисяч пачок цигарок, понад 100 кг тютюну, гільзи, картонне пакування, грошові кошти, набої різного калібру та інші предмети, що підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Одному з фігурантів оголошено про підозру за ст. 263 КК України. Його затримано. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області виявили підпільну тютюнову фабрику, на якій виготовляли 50 тисяч пачок сигарет на добу. Зловмисники збували цигарки під відомими брендами українських та європейських виробників.

Волинська область тютюн сигарети ДПСУ поліція виробництво
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