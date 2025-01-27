На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі

фото: ДПСУ

На Волині ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків до Польщі

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

До організації цієї схеми причетні двоє місцевих мешканців – працівники "Укрзалізниці" 34 та 30 років. Вони перевозили чоловіків у конструктивних особливостях локомотива.

Ділків затримали на гарячому у залізничному пункті пропуску "Ягодин" під час спроби переправлення клієнта до польського Дорогуська. Ціна такої небезпечної подорожі становила 8000 доларів.

Фігурантам оголосили підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітниця Департаменту Полтавської ОВА допомагала чоловікам "списатися" з обліку та виїхати за кордон. За свої послуги зловмисниця просила 10 тисяч доларів.