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28 січня 2025, 18:48

На Волині понад добу гасили пожежу у національному парку

28 січня 2025, 18:48
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фото: facebook.com/prypiatstokhid
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У національному парку "Прип'ять-Стохід" на Волині виникла масштабна пожежа, яку рятувальники намагалися погасити більше доби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку нацпарку та "Суспільне".

Як зазначається у повідомленні, загорілася суха трава у в заплаві річки Прип'ять в урочищах Торопельки, Стильно, Столянки, між селами Ветли та Мукошин.

Полум'я подекуди здіймалося на висоту 10-12 метрів.

Пресофіцер головного управління ДСНС на Волині Олександр Шумик розповів, що загорання виникло вранці 27 січня у болотистій місцевості, що ускладнювало рятувальникам роботу.

"Використовували спецтехніку, зокрема болотохід "Богун". Пожежа мала декілька осередків", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа на СТО, внаслідок якої загорілися автомобілі.

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