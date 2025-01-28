На Волині понад добу гасили пожежу у національному парку
У національному парку "Прип'ять-Стохід" на Волині виникла масштабна пожежа, яку рятувальники намагалися погасити більше доби
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку нацпарку та "Суспільне".
Як зазначається у повідомленні, загорілася суха трава у в заплаві річки Прип'ять в урочищах Торопельки, Стильно, Столянки, між селами Ветли та Мукошин.
Полум'я подекуди здіймалося на висоту 10-12 метрів.
Пресофіцер головного управління ДСНС на Волині Олександр Шумик розповів, що загорання виникло вранці 27 січня у болотистій місцевості, що ускладнювало рятувальникам роботу.
"Використовували спецтехніку, зокрема болотохід "Богун". Пожежа мала декілька осередків", — сказав він.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа на СТО, внаслідок якої загорілися автомобілі.