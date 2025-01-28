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28 січня 2025, 13:41

На Буковині виявили підпільну тютюнову фабрику, на якій виготовляли 50 тисяч пачок цигарок на добу

28 січня 2025, 13:41
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фото: freepik.com
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Правоохоронці викрили масштабну незаконну діяльність із виробництва цигарок у Чернівецькій області. На фабриці працювали, як громадяни України, так і іноземці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Правоохоронці з’ясували, що підпільне підприємство знаходилося на території Чернівецького району. Нежитлове приміщення обладнали промисловою виробничою лінією і налагодили виробництво цигарок.

"Завод" працював у закритому режимі. За добу він випускав понад 50 000 пачок сигарет.

Зловмисники збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів.

Наразі проводиться комплекс заходів для повідомлення причетним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Волинській області викрили підпільне виробництво агрохімікатів на мільйони гривень.

Як повідомлялось, в Харківські області правоохоронці вилучили майже 3 тисячі літрів підробного алкоголю. Контрафактна продукція реалізовувалася під марками світових брендів.

Буковина Чернівецька область сигарети тютюн поліція
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