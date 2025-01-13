На Київщині внаслідок пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася ввечері 12 січня у місті Ірпінь Бучанського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Як з’ясувалося, загорілося сміття в неексплуатованому автомобілі на території покинутої будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу. Після виконаних робіт вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка.
Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.
Нагадаємо, вночі 11 січня у приватному секторі Дніпра в пожежі загинули три людини.
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