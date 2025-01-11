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11 січня 2025, 16:56

У Дніпрі на пожежі рятувальники виявили три обгорілих тіла

11 січня 2025, 16:56
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ілюстративне фото: ДСНС
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Пожежа сталася вночі 11 січня у приватному секторі Самарського району Дніпра

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Палав одноповерховий житловий будинок. Під час гасіння пожежі в будівлі рятувальники виявили обгорілі тіла трьох загиблих людей: 44-річної жінки та двох чоловіків 46 та 45 років.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, 10 січня у передмісті Києва під час пожежі загинули три людини. Площа пожежі становила 85 кв. метрів.

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