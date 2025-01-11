ілюстративне фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Палав одноповерховий житловий будинок. Під час гасіння пожежі в будівлі рятувальники виявили обгорілі тіла трьох загиблих людей: 44-річної жінки та двох чоловіків 46 та 45 років.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, 10 січня у передмісті Києва під час пожежі загинули три людини. Площа пожежі становила 85 кв. метрів.