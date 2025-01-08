Подвійне вбивство під Вінницею: чоловік облив пальним і підпалив двох людей

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У Вінницькому районі правоохоронці розслідують обставини подвійного вбивства, що сталося 4 січня. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Вінницькій області.

Виявилося, що в одному з приватних будинків у селі Білозерівка троє чоловіків розпивали алкогольні напої. Між потерпілими та 33-річним місцевим мешканцем виник конфлікт. Після сварки останній взячв каністру з пальним, облив ним жертв і підпалив. Виникла пожежа.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили обгоріле тіло 41-річного жителя села Щаслива. Також численні опіки отримав 40-річний власник будинку. Він помер у лікарні.

Згодом зловмисника затримали.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, ввечері 4 січня в селі Білозерівка Вінницького району сталася смертельна пожежа. Повідомлялося, що загинув 42-річний чоловік. Також опіки отримав 41-річний житель Білозерівки, якого госпіталізували до обласної лікарні Вінниці.