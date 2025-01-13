На Волыни молодчики поссорились с женщиной и решили сжечь ее дом

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Инцидент произошел вчера, 12 января. К правоохранителям обратилась 32-летняя жительница Ковельского района с заявлением о попытке поджога ее дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей были установлены двое местных жителей в возрасте 29 и 26 лет, причастных к преступлению. Как выяснилось, один из мужчин облил дом бензином, а другой поджег его.

К счастью, огонь удалось быстро потушить и никто не пострадал.

По предварительной информации, мотивом преступления стала месть. Оказалось, что накануне между фигурантами и владелицей дома возник конфликт.

Задержанным мужчинам инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Винницком районе мужчина облил горючим и поджег людей. Правоохранители расследуют обстоятельства двойного убийства, произошедшего 4 января.