Водій електросамоката, який на смерть збив людину у Києві, отримав умовне покарання

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Суд у Києві ухвалив вердикт щодо 20-річного студента, який, пересуваючись на електросамокаті, на смерть збив людину

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Хлопця суд визнав винним у порушенні правил на транспорті і призначив п’ять років в’язниці, однак замінив їх на два роки іспитового терміну.

ДТП сталася у серпні 2022 року. Обвинувачений пересувався електросамокатом по тротуару на бульварі Лесі Українки у Києві. Попереду руху хлопця стояла автівка, з-за якої вийшов чоловік. У цей момент у нього врізався водій електросамоката. Потерпілий помер у лікарні.

Студент на суді повністю визнав свою провину. За словами хлопця, він намагався уникнути зіткнення з пішоходом, але йому це не вдалося. Як наслідок, пішохід впав спиною на землю. Також у суді хлопець визнав, що порушив Правила дорожнього руху, які забороняють рух електросамокатів тротуарами.

Винуватець ДТП зауважив, що не відходив від потерпілого допоки не прибула швидка. Також їздив до лікарні зі своєю матір’ю відвідувати чоловіка. У медзакладі вони зустріли дружину потерпілого, якій запропонували допомогу, але вона не прийняла її.

Хлопець також розповів, що перерахував поштовий переказ на суму 200 тис. грн дружині померлого чоловіка, однак вона його не забрала.

Під час ухвалення рішення суд врахував позитивні характеристики 20-річного студента, надані вишем, а також з фірми, де він працює фахівцем з розвитку продажів. Також суд узяв до уваги факт, що обвинувачений двічі був донором крові.

Окремо суд стягнув з водія електросамоката 1,8 тис. грн витрати за проведення експертиз.

Нагадаємо, раніше суд у Львові призначив умовне покарання водієві маршрутки, який на смерть збив 11-річного хлопчика.