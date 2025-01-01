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01 января 2025, 17:50

Под Луцком легковушка насмерть переехала женщину, которая лежала на дороге

01 января 2025, 17:50
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 31 декабря, в селе Дерно Луцкого района. Местная жительница погибла на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

Следователи установили, что около 22:00 автомобиль BMW наехал на женщину, лежавшую на проезжей части дороги. За рулем легковушки находился 36-летний водитель.

"От полученных травм она погибла на месте происшествия. Личность погибшей установлена - это 46-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля был трезв. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. В настоящее время идет расследование.

Напомним, 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни пяти молодых людей, самому старшему из них было 20 лет.

смерть следствие авто Волынская область авария смертельное ДТП
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