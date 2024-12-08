На Волині водій маршрутки відмовився везти військового

фото з відкритих джерел

Про це розповіла волонтерка Альона Сокол-Сус, передає RegioNews.

За словами жінки, йдеться про її сусіда-військовослужбовця. Він був у відпустці, а зараз повертається у зону бойових дій – на Запорізькому напрямку. Перш ніж їхати на фронт, чоловікові потрібно було поїхати в Луцьк та відмітитися в ТЦК.

Альона Сокол-Сус каже, що зупинила потрібну маршрутку, яка проїжджала повз її авто. Водій зупинив автобус, але коли з автівки вийшов чоловік у військовій формі, водій просто поїхав геть, показуючи жестом, що немає вільних місць.

Волонтерка припустила, що водій не хотів брати пасажира, оскільки військові не платять за проїзд.

Нагадаємо, раніше на Волині священник УПЦ МП вдарив сестру загиблого військового, поліція почала розслідування.