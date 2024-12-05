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05 грудня 2024, 16:38

У Житомирі затримали військового, який за хабар обіцяв посаду у тиловій частині

05 грудня 2024, 16:38
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фото: поліція
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Правоохоронці повідомили про підозру 53-річному військовослужбовцю з Житомира. Чоловік за 5000 доларів обіцяв влаштувати одного з військовозобов'язаних на службу в тилу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

За даними слідства, 53-річний затриманий обіцяв військовозобов’язаному допомогти потрапити на службу до тилового підрозділу ЗСУ. Також фігурант вимагав від чоловіка кошти за сприяння в оформленні обмеженої придатності до військової служби.

"Рекрутер" гарантував чоловікові позитивний результат, вказуючи на свої знайомства серед членів військово-лікарської комісії обласного ТЦК та СП. Гроші, які чоловік вимагав від військовозобов'язаного, нібито призначалися представникам ВЛК.

Житомирянин висловив вимогу надати перший внесок в сумі 3 тисяч доларів. Він також погрожував, що у разі відмови військовозобов'язаний отримає повістку з подальшою мобілізацією в загальному порядку.

Фігуранта затримали 29 листопада під час передачі коштів. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 151 400 гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримані 5 організаторів.

хабар Житомир мобілізація військова служба
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