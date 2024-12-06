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Суд засудив інспектора Волинської митниці та працівника залізничної станції "Ягодин" за спробу незаконно переправити за кордон чоловіка призовного віку

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Місцевий мешканець звернувся до митника з проханням допомогти йому нелегально перетнути кордон. Інспектор погодився допомогти та залучив до справи монтера колії.

За узгодженим планом, спільники автомобілем привезли "клієнта" на залізничну станцію. Чоловіка посадили у вагон поїзда "Київ-Варшава" після завершення прикордонного контролю. Однак спроба була викрита: пасажира без необхідних документів для виїзду за кордон затримали прикордонники.

У підсумку інспектор митниці та залізничник отримали по 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.