На Рівненщині судили командира, підлеглі якого самовільно залишили військову частину

фото з відкритих джерел

На Рівненщині суд виніс рішення щодо командира, якого звинуватили у належному виконанні обов'язків - 29 його підлеглих самовільно залишили військову частину

Рішення щодо командира виніс Костопільський районний суд Рівненської області, передає RegioNews.

Як зазначається у матеріалах справи, капітан не забезпечував дотримання військової дисципліни в підрозділі та не вживав заходів для контролю особового складу.

Щодо нього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Військовий свою провину не визнав та пояснив проблеми поганою організацією його підрозділу. За словами капітана, в його роту прибуло близько 600 військовослужбовців, а командири взводів призначені не були. Він також наголосив, що протягом двох тижнів перебував у законній відпустці.

Суддя врахував той факт, що не було документів, які б підтверджували недбале ставлення капітана до служби. Також суд не мав списків військовослужбовців, які перебували під безпосереднім командуванням обвинувачуваного. Тож суд ухвалив рішення закрив справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав повістку з помилками.