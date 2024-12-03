На Волині священник УПЦ МП вдарив сестру загиблого військового, поліція почала розслідування

фото: kovel.media

У селі Волошки у Ковельському районі Волинської області під час конфлікту священник УПЦ (МП) Віталій Лашта завдав удару в обличчя місцевій мешканці Вікторії Дідух, рідний брат якої загинув на війні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням "Ковель media".

Інцидент трапився 29 листопада. Як розповіли очевидці подій, священнослужитель перешкоджав представниці проєктної організації здійснювати зйомку земельної ділянки, яка була у комунальній власності, відповідно до рішення Колодяжненської сільської ради від 22 лютого 2024 року.

Після сутички постраждала Вікторія Дідух звернулася за допомогою до травматологічного пункту лікарні у Ковелі. Після цього жінка подала заяву про побиття у поліцію.

Правоохоронці почали розслідування за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Представник УПЦ МП вдарив жінку кулаком в обличчя.

Сам Віталій Лашта свою провину не визнає, а його прихильники навіть заявляють, що це його побили.

Нагадаємо, раніше стало відомо, Львівщина стала першим в Україні регіоном, де більше не залишилося релігійних громад, які б підпорядковувалися московському патріархату.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт, що забороняє діяльність пов'язаних з Росією релігійних організацій, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП, підтримує переважна більшість українців - 80%.