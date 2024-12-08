На Волыни водитель маршрутки отказался везти военного

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Об этом рассказала волонтер Алена Сокол-Сус, передает RegioNews.

По словам женщины, речь идет о ее соседе-военнослужащем. Он был в отпуске, а сейчас возвращается в зону боевых действий – на Запорожском направлении. Прежде чем ехать на фронт, мужчине нужно было поехать в Луцк и отметиться в ТЦК.

Алена Сокол-Сус говорит, что остановила нужную маршрутку, проезжавшую мимо ее авто. Водитель остановил автобус, но когда из автомобиля вышел мужчина в военной форме, водитель просто уехал, показывая жестом, что нет свободных мест.

Волонтер предположила, что водитель не хотел брать пассажира, поскольку военные не платят за проезд.

Напомним, ранее на Волыни священник УПЦ МП ударил сестру погибшего военного, полиция начала расследование.