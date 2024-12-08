10:10  07 декабря
В Одессе 22-летний водитель насмерть сбил человека на "зебре"
10:13  08 декабря
На Днепропетровщине в результате атаки дронов пострадала женщина
18:30  07 декабря
Город "взяли в заложники": и. о. мэра Чернигова объявил об отставке
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2024, 15:18

На Волыни водитель маршрутки отказался везти военного

08 декабря 2024, 15:18
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Рожище на Волыни водитель маршрутного автобуса отказался везти военнослужащего

Об этом рассказала волонтер Алена Сокол-Сус, передает RegioNews.

По словам женщины, речь идет о ее соседе-военнослужащем. Он был в отпуске, а сейчас возвращается в зону боевых действий – на Запорожском направлении. Прежде чем ехать на фронт, мужчине нужно было поехать в Луцк и отметиться в ТЦК.

Алена Сокол-Сус говорит, что остановила нужную маршрутку, проезжавшую мимо ее авто. Водитель остановил автобус, но когда из автомобиля вышел мужчина в военной форме, водитель просто уехал, показывая жестом, что нет свободных мест.

Волонтер предположила, что водитель не хотел брать пассажира, поскольку военные не платят за проезд.

Напомним, ранее на Волыни священник УПЦ МП ударил сестру погибшего военного, полиция начала расследование.

автобус Волынь Волынская область волонтеры военная служба
В Ровенской области судили командира, подчиненные которого самовольно покинули воинскую часть
06 декабря 2024, 15:48
На Волыни суд вынес приговор инспектору таможни и железнодорожнику, которые помогали уклонисту выехать в Польшу
06 декабря 2024, 14:28
В Житомире задержали военного, который за взятку обещал должность в тыловой части
05 декабря 2024, 16:38
Все новости »
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
В Кропивницком дети отравились в школе средством от грызунов
08 декабря 2024, 18:06
Около 700 гектаров Чернобыльской зоны отчуждения передают пограничникам
08 декабря 2024, 17:23
Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев недавно пережил клиническую смерть, — адвокат
08 декабря 2024, 16:48
Трамп предложил Путину начать диалог: новые реалии, которые мы не можем игнорировать
08 декабря 2024, 16:12
В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП
08 декабря 2024, 15:44
Камеры наблюдения зафиксировали момент попадания "шахеда" на Днепропетровщине
08 декабря 2024, 14:39
В ООН отреагировали на авиаудар по Запорожью, в результате которого погибли десять человек
08 декабря 2024, 14:08
В Ровенской области под колесами поезда погибла пенсионерка
08 декабря 2024, 13:35
Зеленский обнародовал данные о потерях Украины за время полномасштабной войны
08 декабря 2024, 13:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все публикации »
Мария Золкина
Владимир Паниотто
Александр Краковецкий
Все блоги »