На Волині російські книжки відправляють на переробку у вигляді туалетного паперу

Фото: cvd.vn.ua

На Волині волонтери закликають місцевих мешканців здавати російські книги на переробку, щоб виготовляти з них туалетний папір

Про це повідомляє Regionews з посиланням на місцеве видання misto.media.

Ініціатива належить активістам громадської організації UA Resistance Foundation. Вони пропонують жителям "очистити свій простір від усього ворожого, зокрема російськомовної літератури".

Зібрані книги волонтери передають на переробку до Ковельської паперової фабрики. Там із них виготовляють туалетний папір, який потім відправляють на фронт. Як зазначають на фабриці, одна книга середньої товщини дає змогу виготовити один рулон паперу.

Наразі волонтерами вже зібрано близько однієї тонни макулатури. Акція триватиме до кінця листопада.

"Ми прагнемо мотивувати людей відмовлятися від російського впливу та підтримувати українське військо. Тому закликаємо не лише мешканців Ковеля, а й інших міст долучатися до акції, здавати російські книги та ділитися цим у соцмережах із хештегом #російську_до_сраки", – розповіла Дарина Панченко, волонтерка UA Resistance Foundation.

Принести книги можна щоп’ятниці, суботи та неділі з 16:00 до 20:00 за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 94.

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