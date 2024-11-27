Поліція затримала інтернет-ворожку з Луцька, яка взяла з жінки 450 тис. грн "за зняття порчі"

фото: поліція

Правоохоронці затримали підозрювану у шахрайстві жінку, якій жителька Вінниччини перерахувала понад тисяч гривень. У таку суму 22-річна "інтернет-медіумка" із Волині оцінила "зняття порчі"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.

Як розповіли правоохоронці, підозрювана у Instagram видавала себе за ворожку й за гроші пропонувала людям свої "послуги" онлайн.

"Фігурантка ввела потерпілу в оману та пообіцяла "зняти порчу" у вигаданий нею спосіб шляхом проведення певних обрядів. Для здійснення ритуалу вона шахрайським шляхом виманила у жінки понад 450 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетна жителька Луцька. Зловмисницю затримали. Гроші у неї вилучили не всю, оскільки частину коштів фігурантка уже встигла витратити.

Жінці повідомили про підозру у шахрайстві, їй загрожує вісім років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шахрайки на Тернопільщині, яка виманювала гроші у військового за допомогою вигаданих історій.