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03 декабря 2024, 23:47

На Волыни священник УПЦ МП ударил сестру погибшего военного, полиция начала расследование

03 декабря 2024, 23:47
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фото: kovel.media
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В селе Волошки в Ковельском районе Волынской области во время конфликта священник УПЦ (МП) Виталий Лашта нанес удар в лицо местной жительнице Виктории Дидух, родной брат которой погиб на войне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой "Ковель media".

Инцидент произошел 29 ноября. Как рассказали очевидцы событий, священнослужитель препятствовал представительнице проектной организации осуществлять съемку земельного участка, находящегося в коммунальной собственности, в соответствии с решением Колодежненского сельского совета от 22 февраля 2024 года.

После столкновения пострадавшая Виктория Дидух обратилась за помощью в травматологический пункт больницы в Ковеле. После этого женщина подала заявление об избиении в полицию.

Правоохранители начали расследование по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения. Представитель УПЦ МП ударил женщину кулаком по лицу.

Сам Виталий Лашта свою вину не признает, а его поклонники даже заявляют, что это его избили.

Напомним, ранее стало известно, Львовщина стала первым в Украине регионом, где больше не осталось религиозных общин, подчиняющихся московскому патриархату.

Ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций, фактически запрещающий деятельность УПЦ МП, поддерживает подавляющее большинство украинцев – 80%.

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