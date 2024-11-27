Полиция задержала интернет-гадалку из Луцка, которая взяла с женщины 450 тыс. грн "за снятие порчи"

фото: полиция

Правоохранители задержали подозреваемую в мошенничестве женщину, которой жительница Винницкой области перечислила более тысячи гривен. В такую сумму 22-летняя "интернет-медиумка" из Волыни оценила "снятие порчи"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

Как рассказали правоохранители, подозреваемая в Instagram выдавала себя за гадалку и за деньги предлагала людям свои "услуги" онлайн.

"Фигурантка ввела потерпевшую в заблуждение и пообещала "снять порчу" вымышленным ею способом путем проведения определенных обрядов. Для совершения ритуала она мошенническим путем выманила у женщины более 450 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к мошенничеству причастна жительница Луцка. Злоумышленницу задержали. Деньги у нее изъяли не всю, поскольку часть средств фигурантка уже успела потратить.

Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, ей грозит восемь лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование мошенницы на Тернопольщине, которая выманивала деньги у военного с помощью вымышленных историй.