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На вокзалі у Жмеринці зловмисники побили військового, відібрали у нього рюкзак з особистими речами і мобільними телефонами та втекли

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася близько першої ночі. На одній з платформ залізничного вокзалу до 51-річного військовослужбовця підійшли незнайомці та почали словесний конфлікт. Потім побили та відібрали рюкзак.

Правоохоронці затримали нападників на території вокзалу. Ними виявилися 34-річний житель Києва та 38-річний житель Хмільника. У затриманих вилучили викрадені речі військового, жителя Хмельницької області.

Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині затримали чоловіка, який пропонував хабар працівнику ТЦК, а потім застосував сльозогінний газ проти військових і поліції.