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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шахрайки на Тернопільщині, яка виманювала гроші у військового за допомогою вигаданих історій

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурантка – 20-річна жителька Білобожницької громади, яка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Дівчина зареєструвала акаунт на сайті знайомств, при цьому завантажила фотографії сторонньої людини для приховування інформації про себе.

На початку 2024 року фігурантка познайомилася з чоловіком, який розповів, що служить в ЗСУ. Вони листувалися тривалий час, а у серпні дівчина почала розповідати товаришу, що начебто має проблеми зі здоров’ям. Потім вигадала хворобу своєї дитини та, зрештою, заявила, що помер її брат. Вигадуючи всі ці обставини, вона просила кошти для розв’язання проблем.

Чоловік, намагаючись їй допомогти, декілька разів здійснив грошові перекази. Загальна сума становить понад 54 тисяч гривень. Лише після того, як фігурантка почала вимагати ще більше, чоловік запідозрив обман і звернувся за допомогою до поліцейських.

Наразі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт. Аферистці загрожує до 3 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, житель Кіровоградщини виманив у матері загиблого військового мільйон гривень.