На Волині викрили контрабандистів, які завозили побутову техніку з Польщі

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на олинську обласну прокуратуру.

За даними слідства, жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару у Польщі. Вони ввозили його Україну без декларування та сплати митних платежів.

Після цього порушники продавали товар через інтернет по всій території країни. Замовлення покупцям відправлялися поштою.

Також у прокуратурі зазначають, що до злочинної схеми фігуранти залучали інших людей, щоб приховати здійснення великої кількості відправлень. Новим учасникам схеми платили грошову винагороду.

Під час обшуків у складських приміщеннях, оселях та транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну та побутову техніку й інші товарно-матеріальні цінності на суму близько 11 мільйонів гривень.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Краківець" на Львівщині прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes із контрабандою одягу і взуття відомих брендів.