На Волині викрили контрабандистів, які завозили побутову техніку з Польщі
Правоохоронці припинили на Волині канал контрабанди побутової техніки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на олинську обласну прокуратуру.
За даними слідства, жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару у Польщі. Вони ввозили його Україну без декларування та сплати митних платежів.
Після цього порушники продавали товар через інтернет по всій території країни. Замовлення покупцям відправлялися поштою.
Також у прокуратурі зазначають, що до злочинної схеми фігуранти залучали інших людей, щоб приховати здійснення великої кількості відправлень. Новим учасникам схеми платили грошову винагороду.
Під час обшуків у складських приміщеннях, оселях та транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну та побутову техніку й інші товарно-матеріальні цінності на суму близько 11 мільйонів гривень.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.
Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Краківець" на Львівщині прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes із контрабандою одягу і взуття відомих брендів.