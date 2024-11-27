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27 листопада 2024, 08:11

На Волині викрили контрабандистів, які завозили побутову техніку з Польщі

27 листопада 2024, 08:11
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фото: прокуратура
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Правоохоронці припинили на Волині канал контрабанди побутової техніки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на олинську обласну прокуратуру.

За даними слідства, жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару у Польщі. Вони ввозили його Україну без декларування та сплати митних платежів.

Після цього порушники продавали товар через інтернет по всій території країни. Замовлення покупцям відправлялися поштою.

Також у прокуратурі зазначають, що до злочинної схеми фігуранти залучали інших людей, щоб приховати здійснення великої кількості відправлень. Новим учасникам схеми платили грошову винагороду.

Під час обшуків у складських приміщеннях, оселях та транспортних засобах фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну та побутову техніку й інші товарно-матеріальні цінності на суму близько 11 мільйонів гривень.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Краківець" на Львівщині прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes із контрабандою одягу і взуття відомих брендів.

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