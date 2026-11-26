Фото: Національна поліція

У Берегівському районі перед судом постане 55-річний житель села Квасово, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, злочин стався 1 липня вдома у фігуранта. Під час спільного застілля між господарем та його 62-річним гостем із райцентру спалахнула сварка, що переросла в бійку.

У ході конфлікту власник оселі кілька разів вдарив знайомого ножем у спину, після чого взяв вогнепальну зброю і тричі вистрілив у потерпілого – влучивши в груди, шию та голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Щоби приховати злочин, нападник загорнув тіло в килим і спробував винести з будинку, але не зміг цього зробити.

Правоохоронці Берегівського райвідділу поліції затримали підозрюваного. Наразі слідство завершено, а матеріали справи передано до суду. За умисне вбивство чоловікові загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство знайомого. П'яний зловмисник у будинку під час сварки побив 57-річного знайомого руками, ногами та милицею. Згодом він завдав йому щонайменше 14 ударів трьома ножами.