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Лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення про тимчасове призупинення військової підтримки Росії, зокрема постачання балістичних ракет та артилерійських боєприпасів. Причиною стало напруження у відносинах між Москвою та Пхеньяном.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.

Напруга між Росією та КНДР виникла у жовтні після заяви заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка про наміри Москви сприяти деескалації відносин між Південною та Північною Кореєю.

Очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що така позиція не відповідає союзницьким домовленостям між країнами, та зажадала роз'яснень щодо російської політики стосовно Південної Кореї.

За даними ГУР, запроваджені Пхеньяном обмеження передбачають:

заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками;

призупинення постачання балістичних ракет KN-23;

призупинення передачі чергової партії артилерійських боєприпасів.

Крім того, Пхеньян стримує реалізацію запиту Москви щодо збільшення північнокорейського військового контингенту на території РФ з 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

Водночас північнокорейські військові продовжують перебувати на території Росії та брати участь у війні проти України.

Серед чинників, які перешкоджають поглибленню військової співпраці, у розвідці називають низький рівень сумісності військ, мовний бар'єр, нестачу перекладачів, недостатню логістичну підтримку та зневажливе ставлення російського командування до північнокорейських військових.

Ще одним вагомим чинником стали значні втрати контингенту КНДР у боях на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7058 військовослужбовців, з яких 2251 – безповоротні втрати, решта – поранені.

Нагадаємо, Україна вперше збила російський реактивний дрон "Герань" бойовим лазером.