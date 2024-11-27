На Волыни разоблачили контрабандистов, завозивших бытовую технику из Польши

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на олынскую областную прокуратуру.

По данным следствия, жители Владимирского района наладили схему закупки товара в Польше. Они ввозили его в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей.

После этого нарушители продавали товар через Интернет по всей территории страны. Заказы покупателям отправлялись по почте.

Также в прокуратуре отмечают, что в преступную схему фигуранты привлекали других людей, чтобы скрыть осуществление большого количества отправлений. Новым участникам схемы платили денежное вознаграждение.

Во время обысков в складских помещениях, домах и транспортных средствах фигурантов правоохранители изъяли компьютерную и бытовую технику и другие товарно-материальные ценности на сумму около 11 миллионов гривен.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятый.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Краковец" во Львовской области пограничники обнаружили микроавтобус Mercedes с контрабандой одежды и обуви известных брендов.