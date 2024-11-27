На Волыни разоблачили контрабандистов, завозивших бытовую технику из Польши
Правоохранители прекратили на Волыни канал контрабанды бытовой техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на олынскую областную прокуратуру.
По данным следствия, жители Владимирского района наладили схему закупки товара в Польше. Они ввозили его в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей.
После этого нарушители продавали товар через Интернет по всей территории страны. Заказы покупателям отправлялись по почте.
Также в прокуратуре отмечают, что в преступную схему фигуранты привлекали других людей, чтобы скрыть осуществление большого количества отправлений. Новым участникам схемы платили денежное вознаграждение.
Во время обысков в складских помещениях, домах и транспортных средствах фигурантов правоохранители изъяли компьютерную и бытовую технику и другие товарно-материальные ценности на сумму около 11 миллионов гривен.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятый.
Напомним, ранее в пункте пропуска "Краковец" во Львовской области пограничники обнаружили микроавтобус Mercedes с контрабандой одежды и обуви известных брендов.