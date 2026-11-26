Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

До незаконної схеми 47-річний житель Одещини залучив свого 50-річного знайомого, який заборгував йому гроші та погодився допомагати в рахунок погашення боргу. За вказівкою ділка, він привіз клієнтів з Одеси до одного з населених пунктів Подільського району та передав їх йому.

Вартість послуги становила до 20 тисяч доларів з особи. Неподалік держкордону всіх затримали прикордонники.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їх взяли під варту з правом внесення застави.

Стосовно чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон із Молдовою через Дністер.