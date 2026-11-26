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Росія завершує підготовку до нової масованої атаки на Україну. За даними розвідки, цілями знову стануть енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення міст і громад

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Російські війська продовжують атакувати електропідстанції, повітряні лінії електропередачі та мережі електропостачання.

Особливо складною залишається ситуація у Дніпрі, Дніпровському районі та Павлограді. До відновлювальних робіт залучені всі необхідні сили, ремонтні бригади працюють цілодобово.

Президент зазначив, що ключовим завданням у співпраці з міжнародними партнерами залишається отримання ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS.

Також для українських військових, які обороняють Костянтинівський напрямок на Донеччині, визначені спеціальні завдання.

Крім того, Україна готує нові санкції проти російських підприємств та осіб, причетних до виробництва балістичних ракет. Санкційні рішення планують синхронізувати з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Україна вперше збила російський реактивний дрон "Герань"бойовим лазером.