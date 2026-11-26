Фото: Прокуратура України

На Хмельниччині командиру військової частини та двом його підлеглим повідомили про підозру через ймовірне використання військовослужбовців для ремонту приватних автомобілів замість виконання службових завдань

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, із серпня по листопад 2026 року полковник залучав трьох військовослужбовців до ремонту автомобілів, які придбав у США. Сержант і двоє водіїв роти матеріально-технічного забезпечення замість виконання військових обов’язків працювали на приватній СТО, облаштованій командиром у Хмельницькому районі.

Щоб приховати відсутність підлеглих на службі, командир, за версією слідства, наказував вносити їх до складу мобільної вогневої групи, яка мала знищувати повітряні цілі противника. При цьому військовослужбовці продовжували отримувати грошове забезпечення на підставі неправдивих відомостей у документах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

три автомобілі,

11 кузовів ввезених з-за кордону машин,

двигуни,

автозапчастини,

документацію та комп’ютерну техніку.

Також вилучили 35,3 тисячі доларів США, 136 тисяч гривень і 4,6 тисячі євро.

Крім того, на території СТО виявили військове спорядження, гранати та елементи боєприпасів.

Командиру інкримінують організацію ухилення підлеглих від виконання обов’язків військової служби, а двом військовослужбовцям – ухилення від виконання таких обов’язків. Ще один військовий, який, за даними слідства, був причетний до схеми, помер незадовго до її викриття.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Командира звільнили з посади та перевели в розпорядження командування Повітряних Сил ЗСУ.

Наразі розмір збитків, завданих державі, встановлюють за результатами експертизи.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть командира військової частини за незаконні виплати бойових. Він залучив до неї своїх підлеглих і розподілив між ними ролі. Загальна сума виплат перевищила 9 млн грн.