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Правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, який, за даними слідства, брав участь у схемі викрадення понад 6,2 млн грн з рахунків двох київських компаній. Зловмисники надсилали бухгалтерам фейкові електронні листи нібито від ДПСУ, щоб отримати доступ до комп’ютерів і банківських рахунків

Про це повідомили у Національній поліції України, передає RegioNews.

За даними кіберполіцейських, зловмисники розсилали електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням. У такий спосіб вони отримали доступ до комп’ютера бухгалтера двох підприємств та змогли переказати кошти на підконтрольні рахунки.

Правоохоронці заблокували майже 3 млн грн на рахунках фігурантів.

У поліції встановили, що 24-річний учасник схеми використовував викрадені кошти для придбання криптовалюти. Слідчі відстежили рух цифрових активів, а суд наклав арешт на криптоактиви вартістю 2,7 млн грн.

Під час обшуків у Києві та Рівненській області правоохоронці вилучили мобільні телефони, SIM-картки та інші цифрові докази протиправної діяльності.

Також поліцейські перевіряють причетність чоловіка до легалізації коштів, викрадених під час інших кібератак на підприємства.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада російський безпілотник атакував промислове підприємство в Полтавському районі. Внаслідок влучання на території об'єкта виникла пожежа.