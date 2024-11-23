Через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень
Прикордонники у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, виявили у чоловіка незадекларовану техніку
Про це повідомляє Держприкордонслужбу, передає RegioNews.
Так, 24-річний мешканець Буковини прямував на в’їзд в Україну. Під час огляду авто Mercedes на верхній багажній полиці в картонному ящику були знайдені навушники Apple AirPods Max, екшн-камери, мультистайлер Dyson та інші пристрої. Загалом вилучили 25 одиниць техніки різних торгових марок.
За попередніми оцінками, вартість виявленого товару становить понад 400 тисяч гривень.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше в Україну намагалися ввезти банківські срібні монети на понад мільйон гривень.
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