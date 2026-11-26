Росіяни атакували FPV-дронами Запоріжжя: троє поранених
Вдень 26 листопада російські війська атакували FPV-дронами Космічний район Запоріжжя
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Внаслідок атак троє людей зазнали поранень.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Інші подробиці атаки наразі не повідомляються.
Нагадаємо, 26 листопада росіяни завдали серії ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок атаки загинула 86-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення та травми.
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