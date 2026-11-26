Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Викрили керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ. Відомо, що чиновник передавав постачальнику дані про заплановані закупівлі та сприяв виконанню договорів поставки комплектуючих для обслуговування аеродромів.

При цьому він отримав "відкати" від керівника компанії-постачальника з Київщини, яка за його сприяння перемогла в закупівлях на суму майже 5,5 мільйона гривень. За домовленністю "відкат" повинен був бути у розмірі 7,5% від загальної суми.

Тепер чиновнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень. Аферисти проводили онлайн-трансляції у TikTok та інших інтернет-ресурсах, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.