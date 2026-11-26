На Київщині іномарка збила жінку на смерть
Аварія сталась на 54-му кілометрі автодороги Київ-Чоп. На жаль, пішохідка не вижила
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 37-річний водій Audi Q7 наїхав на жінку. Вона переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці. На жаль, внаслідок ДТП 44-річна жінка від отриманих травм загинула на місці.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше у Нікополі депутат міської ради на Audi збив на смерть жінку та поїхав з місця ДТП. За результатами освідування, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру.
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