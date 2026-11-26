Фото: Нацполіція

Аварія сталась на 54-му кілометрі автодороги Київ-Чоп. На жаль, пішохідка не вижила

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 37-річний водій Audi Q7 наїхав на жінку. Вона переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці. На жаль, внаслідок ДТП 44-річна жінка від отриманих травм загинула на місці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Нікополі депутат міської ради на Audi збив на смерть жінку та поїхав з місця ДТП. За результатами освідування, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру.