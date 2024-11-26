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26 листопада 2024, 03:17

На кордоні з Польщею затримали контрабанду одягу і взуття відомих брендів

26 листопада 2024, 03:17
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску "Краківець" на Львівщині прикордонники виявили мікроавтобуса Mercedes із контрабандою

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Водій мікроавтобуса обрав смугу "зелений коридор". Прикордонники виявили у багажному відсіку більше 120 одиниць одягу та взуття різних відомих брендів.

Зазначається, що сума оцінки виявленого товару може сягати до 1 млн гривень.

Зі слів 26-річного водія, виявлене є передачею, яку він забрав в Італії та мав поштою направити до Києва.

Митники склали протокол про порушення. Товар вилучили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.

Львівська область прикордонники контрабанда одяг ввоз
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