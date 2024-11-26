На кордоні з Польщею затримали контрабанду одягу і взуття відомих брендів
У пункті пропуску "Краківець" на Львівщині прикордонники виявили мікроавтобуса Mercedes із контрабандою
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Водій мікроавтобуса обрав смугу "зелений коридор". Прикордонники виявили у багажному відсіку більше 120 одиниць одягу та взуття різних відомих брендів.
Зазначається, що сума оцінки виявленого товару може сягати до 1 млн гривень.
Зі слів 26-річного водія, виявлене є передачею, яку він забрав в Італії та мав поштою направити до Києва.
Митники склали протокол про порушення. Товар вилучили.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.
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