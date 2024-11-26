фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Краківець" на Львівщині прикордонники виявили мікроавтобуса Mercedes із контрабандою

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Водій мікроавтобуса обрав смугу "зелений коридор". Прикордонники виявили у багажному відсіку більше 120 одиниць одягу та взуття різних відомих брендів.

Зазначається, що сума оцінки виявленого товару може сягати до 1 млн гривень.

Зі слів 26-річного водія, виявлене є передачею, яку він забрав в Італії та мав поштою направити до Києва.

Митники склали протокол про порушення. Товар вилучили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.