Суд майже вдвічі зменшив заставу чиновнику Волинської ОДА у справі про закупівлю неякісної амуніції

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Експосадовцю Волинської ОДА, який є підозрюваним у справі щодо закупівлі у 2022 році військової амуніції неналежної якості на більш як 33 мільйони гривень, зменшили розмір застави майже удвічі

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.

Суму застави зменшили із 372,15 тис. гривень до 198,48 тис. гривень. Різницю застави у розмірі 173,67 тис. гривень фігуранту повернуть на банківський рахунок.

Йдеться про начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА, функції якого у 2022 році виконував Сушик Валентин Григорович.

За версією слідства, Сушик ухвалив рішення всупереч положенням нормативних актів під час закупівлі військової амуніції надав перевагу в освоєнні коштів обласного бюджету та укладення договорів із закупівлі для військової частини компанії ТОВ "БК "КБР" як єдиного виконавця без здійснення публічних закупівель.

Підозрюваний вирішив закупити каски і бронежилети у компанії ТОВ "БК КБР" за договором, до якого свідомо не було внесено обов'язкових умов щодо якості військової амуніції.

Таким чином Сушик закупив 884 захисні жилети в кількості 884 одиниць та 846 бойових шоломів wz.2005, які не відповідають 4 класу захисту відповідно до чинних стандартів. На цю закупівлю було розтрачено 33 899 404 грн.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру організаторам закупок неякісних аптечок для військових на майже 60 мільйонів гривень.