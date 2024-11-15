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15 ноября 2024, 02:36

Суд почти вдвое уменьшил залог чиновнику Волынской ОГА по делу о закупке некачественной амуниции

15 ноября 2024, 02:36
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фото: прокуратура
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Экс-чиновнику Волынской ОГА, подозреваемому по делу о закупке в 2022 году военной амуниции ненадлежащего качества на более чем 33 миллиона гривен, уменьшили размер залога почти вдвое

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

Сумму залога уменьшили с 372,15 тыс. гривен до 198,48 тыс. гривен. Разницу залога в размере 173,67 тыс. гривен фигуранту вернут на банковский счет

Речь идет о начальнике управления по вопросам оборонной работы и взаимодействии с правоохранительными органами Волынской ОГА, функции которого в 2022 году выполнял Сушик Валентин Григорьевич.

По версии следствия, Сушик принял решение вопреки положениям нормативных актов о закупке военной амуниции дал предпочтение в освоении средств областного бюджета и заключении договоров по закупке для воинской части компании ООО "БК "КБР" как единого исполнителя без осуществления публичных закупок.

Подозреваемый решил закупить каски и бронежилеты у компании ООО "БК КБР" по договору, в который сознательно не были внесены обязательные условия качества военной амуниции.

Таким образом Сушик закупил 884 защитных жилета в количестве 884 единиц и 846 боевых шлемов wz.2005, которые не соответствуют 4 классу защиты в соответствии с действующими стандартами. На эту закупку было потрачено 33 899 404 грн.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении организаторам закупок некачественных аптечек для военных почти на 60 миллионов гривен.

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