Вчиняли підпали та шпигували за ЗСУ: на Запоріжжі та Волині затримали російських агентів

фото: СБУ

Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали двох російських агентів, які на замовлення спецслужб РФ шпигували за Силами оборони та вчиняли підпали на Півдні та Заході України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У Запоріжжі правоохоронці викрили 31-річного наркозалежного, який раніше відсидів шість років за крадіжки. Після виходу на волю його дистанційно завербували окупанти.

За вказівками РФ рецидивіст підпалив службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техобслуговування після бойових завдань на фронті.

Крім того, фігурант відслідковував наявність особового складу на місцях дислокації Сил оборони. За даними СБУ, росіяни намагалися отримати цю інформацію для підготовки нових повітряних ударів по місту.

Правоохоронці затримали ворожого агента на спробі підпалу чергового авто.

На Волині СБУ затримала 18-річного місцевого жителя, який спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу Луцька. Спецслужби РФ дистанційно завербували молодика через російські Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків.

Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.