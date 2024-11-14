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14 листопада 2024, 15:05

На Волині засуджений втік на свободу

14 листопада 2024, 15:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався вчора, 13 листопада. В'язень втік з об’єкту поблизу міста Нововолинськ Володимирського району. Менш ніж за добу засудженого втікача затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

Відомо, що засуджений за низку злочинів чоловік втік, коли працював під наглядом співробітників виправної колонії. На пошуки 30-річного зловмисника зорієнтували всі наряди та підрозділи поліції Волині.

"14 листопада, близько 9 години ранку, його виявили поблизу м. Володимира", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Міський голова Нововолинська Борис Карпус уточнив, що засуджений втік із шахти "Бужанська".

Раніше повідомлялося, що прикордонника з Волинської області засудили до 15 років тюрми за державну зраду. Він "злив" росіянам інформацію, що містить державну таємницю.

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