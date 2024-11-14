Фермерське господарство на Волині організувало підпільну автозаправку

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Фермерське господарство у Володимирському районі Волинської області оштрафують на 1,3 млн гривень за роздрібну торгівлю пального без ліцензії

Про це повідомили у Державній податковій службі області, передає RegioNews.

Факт зберігання і продажу пального зафіксували працівники управління контролю за підакцизними товарами. При цьому, як наголошують у відомстві, фермерське господарство не було зареєстрованим платником акцизного податку.

За результатами перевірки щодо фермера буде застосовано штрафні фінансові санкції на суму понад 1,3 мільйона гривень, додали у податковій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині будуть судити директора двох АЗС за фактом збуту фальсифікованого пального.