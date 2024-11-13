фото: ДПСУ

Поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району правоохоронці затримали 26-річного жителя Київської області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловік вирішив підкупити прикордонників та запропонував хабар в 3000 доларів за незаконне перетинання українсько-білоруського кордону. Про пропозицію хабара військовослужбовець одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства. Чоловіка затримали на гарячому, коли він передавав прикордоннику першу частину суми – 2000 доларів.

Фігуранту оголосили підозру, на нього чекає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на околиці Ужгорода прикордонники затримали групу порушників. Четверо чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон. Їм залишилося 300 метрів до Словаччини.