Фермерское хозяйство на Волыни организовало подпольную автозаправку

фото: vl.tax.gov.ua

Фермерское хозяйство во Владимирском районе Волынской области оштрафуют на 1,3 млн гривен за розничную торговлю горючего без лицензии

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе области, передает RegioNews.

Факт хранения и продажи горючего зафиксировали работники управления контроля за подакцизными товарами. При этом, как отмечают в ведомстве, фермерское хозяйство не было зарегистрированным плательщиком акцизного налога.

По результатам проверки в отношении фермера будут применены штрафные финансовые санкции на сумму более 1,3 миллиона гривен, добавили в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить директора двух АЗС по факту сбыта фальсифицированного горючего.