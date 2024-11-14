Фермерское хозяйство на Волыни организовало подпольную автозаправку
Фермерское хозяйство во Владимирском районе Волынской области оштрафуют на 1,3 млн гривен за розничную торговлю горючего без лицензии
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе области, передает RegioNews.
Факт хранения и продажи горючего зафиксировали работники управления контроля за подакцизными товарами. При этом, как отмечают в ведомстве, фермерское хозяйство не было зарегистрированным плательщиком акцизного налога.
По результатам проверки в отношении фермера будут применены штрафные финансовые санкции на сумму более 1,3 миллиона гривен, добавили в налоговой.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить директора двух АЗС по факту сбыта фальсифицированного горючего.
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