Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути собор у державну власність

фото: УПЦ МП

Відповідно до рішення господарського суду на Волині УПЦ МП має повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання не з'явився. Інтереси релігійної громади у режимі відеоконференції представляла захисниця Катерина Пегза.

Адвокатка розповіла, що громада була готова і на платній основі здійснювати оренду майна. УПЦ МП було запропоновано продовжити строк дії договору чи укласти новий на платній основі.

Зрештою суд постановив не продовжувати договір з УПЦ МП. Після вступу рішення у дію, Успенський собор передадуть у користування державному історико-культурному заповіднику "Стародавній Володимир", на балансі якого він і є.

Начальник відділу юридичного управління обласної держадміністрації Олександр Гаргола вважає рішення суду справедливим. Він зазначив, що у добровільному порядку громада відмовилася звільняти ці споруди.

У відповідача є 20 днів для подання апеляційної скарги.

Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громада на Львівщині вийшла з УПЦ МП після відмови священника відспівувати полеглого бійця ЗСУ.