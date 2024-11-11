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11 листопада 2024, 11:08

Волинянин, який втік із ТЦК через паркан, отримав три роки в'язниці

11 листопада 2024, 11:08
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фото: kovel.media
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Жителя Волинської області засудити до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Чоловік втік з ТЦК, перелізши через паркан будівлі

Відповідний вирок виніс Старовижівський районний суд, передає RegioNews.

У матеріалах суду зазначається, що чоловік перебував на обліку як військовозобов’язаний 2009 року. У 2024 році він пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. У березні цього року чоловік отримав повістку, згідно з якою його мали відправити у військову частину. Однак до пункту збору чоловік так і не з'явився.

На засіданні суду чоловік свою провину повністю визнав. Він підтвердив, що отримав повістку. За словами обвинуваченого, він ознайомився з висновком ВЛК про придатність, його повезли до будівлі ТЦК у Ковелі. Звідти чоловік втік, перелізши через паркан.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Чернігівщині чоловік, у якого були діагностовані психічні розлади, отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації.

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