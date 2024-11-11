Волынянин, который сбежал из ТЦК через забор, получил три года тюрьмы

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Жителя Волынской области приговорить к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации Мужчина перелез через забор и сбежал из ТЦК

Соответствующий приговор вынес Старовыжевский районный суд, передает RegioNews.

В материалах суда отмечается, что мужчина состоял на учете как военнообязанный в 2009 году. В 2024 году он прошел ВВК и был признан годным к службе. В марте этого года мужчина получил повестку, согласно которой его должны были отправить в воинскую часть. Однако в пункт сбора мужчина так и не явился.

На заседании суда мужчина свою вину полностью признал. Он подтвердил, что получил повестку. По словам обвиняемого, он ознакомился с выводом ВВК о пригодности, его увезли в здание ТЦК в Ковеле. Там мужчина перелез через забор и сбежал.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области мужчина, у которого были диагностированы психические расстройства, получил тюремный срок за уклонение от мобилизации.