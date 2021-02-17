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17 лютого 2021, 10:32 22

"Луцький терорист" Кривош постане перед судом - СБУ

17 лютого 2021, 10:32 22
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Матеріали справи та обвинувальний акт направлено до суду
Матеріали справи та обвинувальний акт направлено до суду
Фото: з відкритих джерел
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У Волинській області Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо озброєного терориста Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі органів безпеки направили до суду матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом", - йдеться у повідомленні.

Максим Кривош обвинувачується в захопленні та триманні заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій; вчиненні терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.

суд СБУ автобус прокуратура пасажир Луцьк терорист

 
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