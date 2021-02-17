"Луцький терорист" Кривош постане перед судом - СБУ

Матеріали справи та обвинувальний акт направлено до суду

Матеріали справи та обвинувальний акт направлено до суду

Фото: з відкритих джерел

У Волинській області Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо озброєного терориста Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі органів безпеки направили до суду матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом", - йдеться у повідомленні.

Максим Кривош обвинувачується в захопленні та триманні заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій; вчиненні терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.