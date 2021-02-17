"Луцкий террорист" Кривош предстанет перед судом - СБУ

Материалы дела и обвинительный акт направили в суд

Материалы дела и обвинительный акт направили в суд

Фото: из открытых источников

В Волынской области Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве относительно вооруженного террориста Максима Кривоша, который 21 июля 2020 года захватил в центре Луцка рейсовый автобус с пассажирами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи органов безопасности направили в суд материалы соответствующего уголовного производства вместе с обвинительным актом", - говорится в сообщении.

Максим Кривош обвиняется в захвате и удержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершении террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников. Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток.