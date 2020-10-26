14:35  26 жовтня
В Україні на 25% зросли ціни на газ: хто платитиме більше
09:51  26 жовтня
На Вінниччині двоє чоловіків напали на виборчу комісію і намагалися вкрасти протоколи
13:54  26 жовтня
Результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 13:54 8

Результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК

26 жовтня 2020, 13:54 8
Читайте также на русском языке
Всього в столиці виборчих дільниць 1106
Всього в столиці виборчих дільниць 1106
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов заявив, що результати виборів мера Києва планують оголосити не пізніше 6 листопада.

Про це Нілов розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити не пізніше ніж на 12 день після дня голосування... це 6 листопада. Ми будемо намагатися зробити це швидше", - заявив він.

Також за даними заступника голови Київської міської ТВК, на сьогоднішній день в Києві менше 40% виборчих дільниць передали протоколи в районні комісії.

У 10 районах вже отримано протоколи про підрахунок голосів виборців з 417 виборчих дільниць. Всього у Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це становить менше 40% тих виборчих дільниць, які мають привести свої протоколи до районних виборчих комісій", - зазначив Нілов.

Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

вибори Київ голосування Кандидат ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »