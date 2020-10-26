Результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК

Всього в столиці виборчих дільниць 1106

Всього в столиці виборчих дільниць 1106

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов заявив, що результати виборів мера Києва планують оголосити не пізніше 6 листопада.

Про це Нілов розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити не пізніше ніж на 12 день після дня голосування... це 6 листопада. Ми будемо намагатися зробити це швидше", - заявив він.

Також за даними заступника голови Київської міської ТВК, на сьогоднішній день в Києві менше 40% виборчих дільниць передали протоколи в районні комісії.

У 10 районах вже отримано протоколи про підрахунок голосів виборців з 417 виборчих дільниць. Всього у Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це становить менше 40% тих виборчих дільниць, які мають привести свої протоколи до районних виборчих комісій", - зазначив Нілов.

Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.