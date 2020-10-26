14:35  26 октября
В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше
15:58  26 октября
В горсовете Харькова анонсировали видеообращение Кернеса к жителям города
13:54  26 октября
Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК
UA | RU
UA | RU
26 октября 2020, 16:20 6

В Луцке состоится второй тур выборов мэра

26 октября 2020, 16:20 6
Читайте також українською мовою
Во втором туре встретятся Игорь Полищук и Богдан Шиба
Во втором туре встретятся Игорь Полищук и Богдан Шиба
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По предварительным подсчетам, на выборах мэра Луцка лидирует 32-летний советник и.о. городского головы Игорь Полищук, набрав 33,9% голосов.

Об этом сообщили в Луцкой городской ТИК, пишет RegioNews со ссылкой на Волынские новости.

По состоянию на 8:40 сегодняшнего утра было подсчитано 99980 бюллетеней из 54 участков. Голоса разделились следующим образом:

  • Игорь Полищук ("За майбутне")– 33,93%
  • Богдан Шиба (самовыдвиженец)– 12,97%
  • Юрий Моклиця ("Европейская солидарность" )– 12,84%
  • Алла Надточий ("Гражданское движение "Свидоми")– 10,51%
  • Роман Бондарук ("Слуга народа" )– 7,94%
  • Николай Федик (ВО "Свобода") – 6,92%
  • Ирина Чебелюк ("Батькивщина") – 5,69%
  • Евгений Мельник ("Сила и честь")– 3,35%
  • Виктор Грисюк ("Эко партия Березы") – 1,77%
  • Артур Мартиросян ("Аграрная партия") – 1,72%

Также согласно предварительным результатам Волынской областной ТИК, в Волынский областной совет проходят 7 партий.

По состоянию на 15.00 посчитаны данные почти со всех УИК области. Всего на Волыни - 1122 участка, пока еще нет данных из 13 участков. Поэтому можно говорить, что результаты кардинально не изменятся.

Голоса распределились следующим образом:

  • "ЗА майбутне" - 31,18%
  • "Европейская Солидарность" - 12,43%
  • "Родина" - 11,59%
  • "Слуга Народа" - 9,62%
  • "Свобода" - 8,57%
  • "Аграрная партия" - 6,14%
  • "Сила и Честь" - 5,12%.

Три партии, участвовавшие в выборах, не преодолели 5%-й барьер и не будут иметь своих представителей в облсовете. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь" (2,89%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,11%) и "Наш край" (0,92%).

Напомним, результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК.

выборы мэр Волынь облсовет Волынская область результат ТИК второй тур
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
У Авакова отчитались о количестве возбужденных дел на довыборах в Раду
26 октября 2020, 15:47
В ЦИК объяснили, когда обнародуют результаты местных выборов
26 октября 2020, 15:32
В "Слуге народа" представили первые результаты опроса Зеленского
26 октября 2020, 15:08
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »