В Луцке состоится второй тур выборов мэра

Во втором туре встретятся Игорь Полищук и Богдан Шиба

Во втором туре встретятся Игорь Полищук и Богдан Шиба

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Луцкой городской ТИК, пишет RegioNews со ссылкой на Волынские новости.

По состоянию на 8:40 сегодняшнего утра было подсчитано 99980 бюллетеней из 54 участков. Голоса разделились следующим образом:

Игорь Полищук ("За майбутне")– 33,93%

Богдан Шиба (самовыдвиженец)– 12,97%

Юрий Моклиця ("Европейская солидарность" )– 12,84%

Алла Надточий ("Гражданское движение "Свидоми")– 10,51%

Роман Бондарук ("Слуга народа" )– 7,94%

Николай Федик (ВО "Свобода") – 6,92%

Ирина Чебелюк ("Батькивщина") – 5,69%

Евгений Мельник ("Сила и честь")– 3,35%

Виктор Грисюк ("Эко партия Березы") – 1,77%

Артур Мартиросян ("Аграрная партия") – 1,72%

Также согласно предварительным результатам Волынской областной ТИК, в Волынский областной совет проходят 7 партий.

По состоянию на 15.00 посчитаны данные почти со всех УИК области. Всего на Волыни - 1122 участка, пока еще нет данных из 13 участков. Поэтому можно говорить, что результаты кардинально не изменятся.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА майбутне" - 31,18%

"Европейская Солидарность" - 12,43%

"Родина" - 11,59%

"Слуга Народа" - 9,62%

"Свобода" - 8,57%

"Аграрная партия" - 6,14%

"Сила и Честь" - 5,12%.

Три партии, участвовавшие в выборах, не преодолели 5%-й барьер и не будут иметь своих представителей в облсовете. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь" (2,89%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,11%) и "Наш край" (0,92%).

Напомним, результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК.