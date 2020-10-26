В Луцке состоится второй тур выборов мэра
По предварительным подсчетам, на выборах мэра Луцка лидирует 32-летний советник и.о. городского головы Игорь Полищук, набрав 33,9% голосов.
Об этом сообщили в Луцкой городской ТИК, пишет RegioNews со ссылкой на Волынские новости.
По состоянию на 8:40 сегодняшнего утра было подсчитано 99980 бюллетеней из 54 участков. Голоса разделились следующим образом:
- Игорь Полищук ("За майбутне")– 33,93%
- Богдан Шиба (самовыдвиженец)– 12,97%
- Юрий Моклиця ("Европейская солидарность" )– 12,84%
- Алла Надточий ("Гражданское движение "Свидоми")– 10,51%
- Роман Бондарук ("Слуга народа" )– 7,94%
- Николай Федик (ВО "Свобода") – 6,92%
- Ирина Чебелюк ("Батькивщина") – 5,69%
- Евгений Мельник ("Сила и честь")– 3,35%
- Виктор Грисюк ("Эко партия Березы") – 1,77%
- Артур Мартиросян ("Аграрная партия") – 1,72%
Также согласно предварительным результатам Волынской областной ТИК, в Волынский областной совет проходят 7 партий.
По состоянию на 15.00 посчитаны данные почти со всех УИК области. Всего на Волыни - 1122 участка, пока еще нет данных из 13 участков. Поэтому можно говорить, что результаты кардинально не изменятся.
Голоса распределились следующим образом:
- "ЗА майбутне" - 31,18%
- "Европейская Солидарность" - 12,43%
- "Родина" - 11,59%
- "Слуга Народа" - 9,62%
- "Свобода" - 8,57%
- "Аграрная партия" - 6,14%
- "Сила и Честь" - 5,12%.
Три партии, участвовавшие в выборах, не преодолели 5%-й барьер и не будут иметь своих представителей в облсовете. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь" (2,89%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,11%) и "Наш край" (0,92%).
Напомним, результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК.