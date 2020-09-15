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15 вересня 2020, 14:42 4

Розчарувався у партії: від керівника волинських "Слуг народу" Стернійчука пішов помічник

15 вересня 2020, 14:42 4
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Павло Горошкевич звинуватив обласне керівництво "Слуг" у грошових оборудках та непрозорому висуненні кандидата у мери Володимира-Волинського
Павло Горошкевич звинуватив обласне керівництво "Слуг" у грошових оборудках та непрозорому висуненні кандидата у мери Володимира-Волинського
Фото: Павло Горошкевич Facebook
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Представник політичної сили "Слуга народу" у Володимир-Волинському новоутвореному районі та помічник народного депутата, керівника Волинського обласного осередку «Слуги народу» Валерія Стернійчука – Павло Горошкевич припинив свою діяльність у політичній силі.

Про це Горошкевич заявив у відео, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Павло Горошкевич зазначив, що розчарувався у діях обласного виборчого та партійного штабів політсили, а також виступає проти кандидата на посаду міського голови Володимира-Волинського від "Слуги народу" Миколи Юнака.

Попри усі успіхи, наш романтизм та енергію просто безсоромно використали безсовісні та безчесні політики, які мов паразити прилипли до політичної партії президента. Але не дивлячись на це, ми продовжуємо підтримувати Володимира Зеленського.

Після останніх подій, що розгорнулися в обласному виборчому і партійному штабах "Слуги народу", ми зрозуміли, що далі нам не по дорозі. Ми з командою не можемо підтримувати рішення політштабу і осередку стосовно висунення кандидатом на посаду Володимир-Волинського міського голови Миколи Юнака, який не здатен працювати у команді, а всі його знають, як людину, яка не дотримує свого слова. Для нього боротьба з корупцією – порожній звук. Він працюватиме на власне збагачення, розвиток свого бізнесу, а не міста. Крім того, Микола Юнак жодного дня не працював у нашій команді і завжди шукав можливості піти під брендом рейтингової партії", – розповів Горошкевич.

Уже колишній помічник нардепа Стернійчука вважає, що рішенням про обрання Юнака кандидатом на посаду міського голови обласний осередок дискредитує "Слуг народу" і політику партії.

Отже, ми відмовляємося працювати зі "Слугою народу", а особисто я припиняю свою роботу, як представник партії у Володимир-Волинському новоутвореному районі", – каже Павло Горошкевич.

Я особисто припиняю свою роботу як представник"Слуги Народу ". Тому, що чесність і порядність для мене завжди були найголовнішим у житті. Володимир Зеленський Валерій Стернійчук Юрий Погуляко Сергій Бизов Слуга Народу Слуга Народу - Волинь Офіс Президента України Yevheniya Kravchuk Igor Chernuch Олена Лис

Опубліковано Pavlo Goroshkevych Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Нагадаємо, кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня. У партії досі немає єдиного рішення про те, хто саме це буде.

Слуга народа конфлікт мер Волинь Волинська область скандал Кандидат Стернійчук Валерій
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